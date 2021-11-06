وزير الدفاع الإيطالي يكشف عن 3 محاور لاستراتيجية بلاده العسكرية

وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، (أرشيفية: آكي)

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن بلاده تلتزم باستراتيجية عسكرية من ثلاثة محاور، أولها «المساهمة بالأمن الدولي»، من خلال حضور قوي في ساحات تؤثر التداعيات فيها على أوروبا وروما.

وأضاف غويريني أن ثاني المحاور هو «حماية مصالح إيطاليا الاستراتيجية الوطنية أينما كانت، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة»، حسب كلمته خلال مراسم تغيير قيادة القوات البحرية الإيطالية أمس الخميس، التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتابع: «المشاركة بالمهمات والعمليات الدولية، والاستفادة من الدبلوماسية العسكرية»، موضحا أن ما سلف يجب أن يسهم في «دعم تأسيس مؤسسات البلدان» التي تعمل فيها روما وتعززها.