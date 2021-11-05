«سبوتنيك»: العثور على جثة دبلوماسي روسي قرب السفارة الروسية في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 03:00 مساء
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة الروسية في برلين، اليوم الجمعة، العثور على أحد دبلوماسييها ميتًا بالقرب من السفارة، وذكرت الخدمة الصحفية للبعثة الدبلوماسية أن السفارة الروسية في برلين «ترفض، لأسباب أخلاقية»، التعليق على وفاة موظفها في برلين، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأكّدت وزارة الخارجية الألمانية وفاة موظف بالسفارة الروسية يبلغ من العمر 35 عامًا لكنها لم تعلق على تفاصيل الحادث، وشغل الضحية منصب السكرتير الثاني للسفارة، وتم اعتماده منذ صيف العام 2019.

وقالت مصادر أمنية إن ملابسات الحادث وسبب الوفاة لا تزال «مجهولة»، وسيجري نقل جثة الدبلوماسي إلى روسيا في أسرع وقت.

 

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