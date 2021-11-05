انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا يلقي خطابا إلى الأمة بالقصر الرئاسي في لشبونة، 4 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

قرّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، الخميس، حلّ البرلمان، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يناير لتجاوز المأزق الناجم عن رفض البرلمان مشروع موازنة 2020، الذي قدّمته الحكومة الاشتراكية بعد أن تخلّى عنها حلفاؤها السابقون من اليسار المتطرّف.

وفي خطاب إلى الأمّة، قال الرئيس المحافظ إنّ رفض البرلمان مشروع قانون الميزانية «قلّص بالكامل قاعدة الدعم للحكومة» في وقت يفترض أن يكون فيه العام 2022 «عاماً حاسما للخروج بصورة دائمة من الجائحة والأزمة الاجتماعية التي عصفت بنا»، وأضاف أنّه قرّر حلّ حكومة أنطونيو كوستا، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة ستجري في 30 يناير، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وكوستا الذي وصل إلى السلطة في 2015 على رأس حكومة أقليّة تدعمها في البرلمان كتلتا نواب اليسار والحزب الشيوعي، وعد ناخبيه بأن تثمر الانتخابات المبكرة «أغلبية قوية ومستقرّة ودائمة».

ومن ناحية أخرى فيعاني الحزبان اليمينيان المحافظان من انقسامات داخلية قد يكون المستفيد الأكبر منها حزب «شيغا» اليميني المتطرّف.

وحذر الرئيس البرلمان من أنّ رفضه مشروع قانون موازنة العام 2022 سيؤدّي إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة أصلا في خريف 2023. لكنّ النواب ضربوا بهذا التحذير عرض الحائط، ورفضوا الأسبوع الماضي مشروع الموازنة، مّا أغرق البلاد في أزمة سياسية، وفق الوكالة الفرنسية.

وقبل رفض البرلمان مشروع الموازنة، حاول رئيس الجمهورية التوصّل إلى حلّ وسط بين الحكومة وأحزاب اليسار الراديكالي، محذّرا الطرفين من أنّ قانون الموازنة «أساسي» لإنعاش اقتصاد البلاد في وقت هي أحوج ما تكون إليه للاستفادة من أموال خطة التعافي الأوروبية من تداعيات جائحة «كورونا».

غير أنّ أحزاب اليسار المتطرّف صوّتت ضدّ الميزانية على غرار ما فعلت المعارضة اليمينية، الأمر الذي أدّى إلى إنهاء تحالف غير مسبوق في هذا البلد منذ سقوط الديكتاتورية فيه في 1974.

ويعني تنظيم الانتخابات المبكرة في نهاية يناير المقبل أنّ الناخبين البرتغاليين البالغ عددهم حوالي تسعة ملايين ناخب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في غضون عام واحد، بعدما أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير الماضي، وفي الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية سبتمبر.