بريطانيا أول دولة توافق على دواء مضاد لـ«كورونا» من إنتاج مختبرات «ميرك»

مقر شركة «ميرك» الأميركية للأدوية. (الإنترنت)

أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار «مولنوبيرافير» المضاد لـ«كوفيد-19» من إنتاج مختبرات «ميرك» الأميركية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19».

وأكد أن «ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء، والذين يعانون من قصور في المناعة بتمنكهم قريبًا من استخدام هذا العلاج الثوري».

وفي أكتوبر، أعلنت مختبرات «ميرك» الأميركية للأدوية، تقدمها إلى السلطات في الولايات المتحدة بطلب ترخيص لعقار مضاد لـ«كوفيد-19» من شأنه أن «يشكل تقدما هاما» في مكافحة الوباء.

وقالت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن الطلب يتعلق بالعقار الذي تطلق عليه اسم «مولنوبيرافير» والرامي إلى «معالجة المصابين البالغين بأشكال خفيفة إلى معتدلة من كوفيد-19 ويواجهون خطر أن تتدهور حالتهم إلى خطرة أو يحتاجون إلى دخول المستشفى».