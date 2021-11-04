منظمة الصحة: وتيرة انتقال عدوى «كورونا» بأوروبا «مقلقة جدا»

نزيلة دار لرعاية المسنين قرب البندقية تحتضن ابنتها عبر ستار بلاستيكي. (أ ف ب)

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن وتيرة انتقال عدوى «كوفيد-19» في أوروبا «مقلقة جدًا» في الوقت الراهن، ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، خلال مؤتمر صحفي: «أصبحنا مجددًا مركز» الجائحة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جدًا (...) وإذا بقينا على المسار نفسه قد يُسجَّل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير».