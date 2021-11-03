بايدن يسعى لتبني خططه في الكونغرس بعد هزيمة فرجينيا

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)

مني الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بانتكاسة مع هزيمة الديمقراطيين في انتخاب حاكم ولاية فرجينيا، في اقتراع يعتبر اختبارًا لشعبيته في الوقت الذي تبقى خططه الإصلاحية معلقة في الكونغرس.

بعد جولته الأوروبية في روما لحضور قمة مجموعة العشرين، وفي غلاسكو للمشاركة في مؤتمر «كوب 26»، عاد بايدن إلى واشنطن ليلًا ليواجه مرحلة محورية في ولايته، وفق «فرانس برس».

انتخابات نصف الولاية الحاسمة

قبل عام من انتخابات نصف الولاية الحاسمة التي قد تعيد خلط أوراق السلطة، تبدو هزيمة الثلاثاء في فرجينيا بمثابة فشل ذريع لجو بايدن رغم أنه شارك شخصيًّا في الحملة الانتخابية إلى جانب المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف. وقال جاي مايلز كولمان من مركز السياسات في جامعة فيرجينيا إنها كانت «ليلة صعبة للديمقراطيين».

وأضاف: «حتى لو كانت هذه الانتخابات على مستوى الولاية فقط، إذا كان جو بايدن يواجه مشكلة مع الناخبين في فرجينيا - وهي الولاية التي فاز بها بفارق 10 نقاط العام الماضي - فمن المحتمل أنه في ورطة أيضًا في ولايات مثل جورجيا ونيفادا وأريزونا حيث المنافسة أقوى والتي ستشهد انتخابات لمجلس الشيوخ العام المقبل».

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ويرى بيتر لودج الأستاذ في جامعة جورج واشنطن أنه على الرغم من أن النتيجة يمكن أن تكون بمثابة «تحذير» للرئيس الأميركي، غير أنه لا ينبغي تضخيمها. وأضاف: «لم تكن فرجينيا استفتاءً لشعبية بايدن» لأنه تاريخيًّا «يحصل حزب الرئيس على أصوات أقل في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا». وأوضح: «يفرط الناس في تفسير اقتراع فرجينيا» بسبب قرب الولاية من العاصمة واشنطن.

قاعدة لترامب

يرى الجمهوريون في فوز غلين يونغكين خريطة طريق استراتيجية محتملة للعام 2022، وربما لانتخابات الرئاسة العام 2024: لقد تمكن يونغكين من الاحتفاظ بقاعدة ترامب الانتخابية مع أخذ مسافة كافية عن الرئيس السابق لكسب الأصوات في الضواحي الغنية.

ووفقًا لمايلز كولمان تميز يونغكين عن ترامب «من حيث الأسلوب»، لكنه لا يزال يستخدم مواضيع مثل نظرية التفوق العرقي المثيرة للجدل أو التزوير الانتخابي «كطعم لناخبي ترامب».

تساوي الحاكم الديمقراطي مع خصمه الجمهوري

والدليل الآخر المقلق للرئيس الأميركي هو تساوي الحاكم الديمقراطي المنتهية ولايته لنيوجيرسي، الأربعاء، مع خصمه الجمهوري. ومع ذلك، كان فيل مورفي الأوفر حظًّا في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات.

على الرئيس الأميركي الذي بلغت نسبة شعبيته أدنى مستوى تاريخي تقريبًا عند هذا التوقيت من الولاية في التاريخ السياسي الحديث، أن يغوص مجددًا في واشنطن في شؤون الكونغرس بما أن خطتيه الاستثماريتين العملاقتين موضع مفاوضات لا نهاية لها داخل معسكره بين التقدميين والمعتدلين.

ينتظر جو بايدن بفارغ الصبر صفقة من شأنها أن تمثل انتصارًا شخصيًّا كبيرًا، حيث يأمل في «إعادة بناء أميركا بشكل أفضل» من خلال برنامجه «Build Back Better» للإصلاحات الاجتماعية والمناخية.