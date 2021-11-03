بروكسل وطهران تعلنان استئناف مفاوضات فيينا حول الملف النووي في 29 نوفمبر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 09:54 مساء
جولة محادثات حول النووي الإيراني في فيينا. 1 مايو 2021 . (أ ف ب)

قال الاتحاد الأوروبي في بيانن الأربعاء، إن المحادثات النووية بين القوى العالمية وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستستأنف في فيينا في 29 نوفمبر.

وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان إن «اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ستعقد حضوريًّا في 29 نوفمبر في فيينا»، مضيفة أن إنريكي مورا سيترأسها نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الأربعاء، أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، المعلّقة منذ يونيو، ستستأنف في 29 نوفمبر في فيينا.

وكتب باقري، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على «تويتر»، أنه «خلال اتصال هاتفي مع (الدبلوماسي الأوروبي) لإنريكي مورا، اتفقنا على بدء المباحثات الهادفة إلى رفع الحظر الظالم وغير الإنساني في 29 نوفمبر في فيينا».

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