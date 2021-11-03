الـ«بنتاغون»: الغارة الجوية الأميركية التى قتلت 10 مدنيين أفغان لم تنتهك قانون الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 09:39 مساء
قوات أميركية في أفغانستان. (أرشيفية، الإنترنت)

قال المفتش العام في الـ«بنتاغون»، الجنرال سامي سعيد، بعد تحقيق لوزارة الدفاع الأميركية، إن الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة مسيَّرة في 29 أغسطس وتسببت بمقتل عشرة مدنيين أفغان، كانت خطأ مأساويًّا، لكنها لم تنتهك أي قوانين.

وأضاف في تقرير: «لم يخلص التحقيق إلى وجود أي انتهاك للقانون بما في ذلك قانون الحرب. تسببت أخطاء في التنفيذ والانحياز التأكيدي وانقطاع الاتصالات إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين»، وفق «فرانس برس».

وأقر الجيش الأميركي، الجمعة، بأن ضربته الأخيرة نهاية أغسطس، في كابل، التي أسفرت عن مقتل «عشرة مدنيين» بينهم «ما يصل إلى سبعة أطفال»، كانت «خطأ».

وصرَّح قائد القوات الأميركية في أفغانستان قبل انسحابها النهائي، الجنرال كينيث ماكينزي، للصحفيين: «من غير المرجح أن تكون السيارة ومَن قتلوا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خرسان»، وفق وكالة «فرانس برس».

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ونهاية أغسطس، أكدت قيادة القوات المركزية الأميركية، شن ضربة ضد أحد الأهداف التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية - خراسان»، من قبل طائرة دون طيار في كابل بأفغانستان، مضيفة حينها أن «المؤشرات تفيد بأنه جرى إصابة الهدف»، ليعود الجيش الأميركي ويؤكد أن الضربة كانت خطأ.

وجاءت الضربة بعد أيام من هجوم تنباه «تنظيم الدولة الإسلامية – خراسان»، على مطار كابل، أودى بحياة 12 عسكريًّا أميركيًّا، وعشرات المدنيين الذين كانوا يستعدون للمغادرة ضمن عمليات الإجلاء.

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