«الخارجية الأميركية»: يمكن الاتفاق مع إيران خلال وقت قصير إذا كانت طهران «جدية»

الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن إذا كانت طهران «جدية» في نياتها بعد إعلانها استئناف المفاوضات غير المباشرة في 29 نوفمبر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، للصحفيين: «نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جديين، فيمكننا القيام بذلك في وقت قصير نسبيًّا»، وفق «فرانس برس».

والسبت الماضي أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن «قلقها الكبير والمتنامي» حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى «تغيير موقفها» إثر اجتماع لقادة هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

لا يمت إلى الواقع

واعتبرت إيران، الإثنين ، على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الذي أبدت فيه قلقًا من النشاطات النووية للجمهورية الإسلامية، لا يمت إلى الواقع.

وقال الناطق، سعيد خطيب زاد، خلال مؤتمر صحفي: «خلافًا لما ورد في البيان، تعدين اليورانيوم وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، كما أشرنا سابقًا، يستخدم للأغراض السلمية»، مضيفًا: «مثل هذه المواقف لا تمت إلى الواقع، ولن يكون لها عواقب بنّاءة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوردت الدول الأربع، في بيان مشترك، «نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكنًا التوصل سريعًا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وُقِّعت في العام 2015 من جانب إيران وست قوى كبرى بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصورًا على المدى البعيد بأغراض مدنية تمهيدًا لرفع العقوبات»، مؤكدة أن «هذا الأمر لن يكون ممكنًا إلا إذا غيرت إيران موقفها».