الـ«بنتاغون»: الصين توسع ترسانتها النووية أسرع مما كان متوقعا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 07:08 مساء
صاروخ باليستي صيني. (الإنترنت)

توسِّع الصين ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا، وفق ما جاء في تقرير صدر الأربعاء عن الـ«بنتاغون» يقدر أن بكين يمكنها إطلاق صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية من البر والبحر والجو.

وأشار هذا التقرير السنوي، الذي تصدره وزارة الدفاع الأميركية حول القدرات العسكرية للصين، إلى أن «تسريع التوسع النووي للصين قد يسمح لها بامتلاك 700 رأس نووي بحلول العام 2027»، وفق «فراسن برس». 

وأضاف التقرير أنه «من المرجح أن تسعى بكين لامتلاك ما لا يقل عن ألف رأس نووي بحلول العام 2030، وهو أعلى من الوتيرة والكمية المقدرة في العام 2020».

 110 صوامع إطلاق لصواريخ بالستية
وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» إزاء تقرير نشرته جريدة «واشنطن بوست»، في شهر يوليو الماضي ، مفاده بأن الصين باشرت بناء أكثر من 110 صوامع إطلاق لصواريخ بالستية عابرة للقارات، وفقًا لـ«وكالة فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «هذه المعلومات، إلى جانب تطورات أخرى، تشير إلى أن ترسانة الصين النووية ستنمو بشكل أسرع وإلى مستوى أعلى مما كان متوقعًا من قبل».

ونشرت جريدة «واشنطن بوست»، في مطلع يوليو الماضي، تقريرًا مفاده بأن الصين تبني في الصحراء الواقعة شمال مدينة يومين بمقاطعة قانسو 119 صومعة لصواريخ بالستية عابرة للقارات، وقالت الجريدة اليومية الأميركية إن تقريرها يرتكز إلى بحث أجراه خبراء في «مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار» ومقره مونتيري بولاية كاليفورنيا، وذلك بالاستناد إلى صور التقطتها أقمار صناعية تجارية.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أن هذه الصور تظهر 119 «موقع بناء شبه متطابقة» موزعة على منطقة تبلغ مساحتها مئات الكيلومترات المربعة «وتظهر خصائص مشابهة لتلك التي شوهدت في مواقع إطلاق تحتوي على ترسانة الصين من الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية».

 نوايا الصين الشعبية
وتعليقًا على هذا التقرير قال برايس، خلال مؤتمر صحفي، في مقر وزارة الخارجية إن «هذا أمر مقلق، إنه يثير تساؤلات حول نوايا الصين الشعبية. وبالنسبة لنا، فإنه يؤكد أهمية الحفاظ على تدابير ملموسة لتقليل المخاطر النووية»، وأضاف: «على الرغم من محاولات الصين للتستر على ذلك، فإن هذا التراكم السريع أصبح إخفاؤه أكثر صعوبة».

 

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