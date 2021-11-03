صورة غير متوقعة لبايدن بعدسة رجل عارٍ

بايدن في مؤتمر غلاسكو المناخي، 2 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

فوجئ الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال توجهه للمشاركة في مؤتمر الأطراف الدولي السادس والعشرين للمناخ في غلاسكو، الثلاثاء، بشخص يقف على نافذة منزله الأمامية لالتقاط صورة له، غير أن المصوِّر كان دون ملابس.

ورصد الصحفيون هذه الحادثة خلال مرافقتهم الرئيس الأميركي أثناء انتقاله من إدنبره إلى غلاسكو حيث يُعقد مؤتمر المناخ، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الصحفيون: «في لحظة معينة، حين كنا لا نزال نتنقل في الطرق الريفية، وقف إسكتلندي ضخم عارٍ على نافذة منزله الأمامية والتقط صورة للموكب بهاتفه».

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ومن غير المؤكد أن يكون بايدن قد لاحظ هذا المصوِّر غير الاعتيادي من داخل سيارته الرئاسية المصفحة الملقبة «ذي بيست» (الوحش).

وفي 2016، استُقبل سلف بايدن في البيت الأبيض، دونالد ترامب، بالموسيقى من جانب فرقة مكسيكية تسمى «خوان دايركشن» لدى وصوله إلى مطار «غلاسكو». وتشكلت لجنة الاستقبال غير المتوقعة هذه ردًا على اقتراح ترامب الذي كان حينها مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأميركية، بتشييد جدار عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمنع دخول المهاجرين المكسيكيين.