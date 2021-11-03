بايدن يشيد بـ«نقطة تحول» في المعركة ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 11:15 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بموافقة السلطات الصحية في بلاده على إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا لقاح «فايزر-بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد-19»، واصفًا الأمر بأنه «نقطة تحوّل» في مكافحة الفيروس. 

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض ونقلته وكالة «فرانس برس»، إن تطعيم الأطفال «سيسمح للأهالي بوضع حدّ لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمّتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس».

والثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية الأميركية أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا لقاح «فايزر-بايونتيك»، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة. 

- انطلاق حملة تلقيح الأطفال بأميركا

بعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء «إف دي إيه»، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

وسيُعطى اللقاح على شكل حقنتين، على أن تفصل ثلاثة أسابيع بين الحقنة الأولى والثانية. وتمّ تعديل الجرعة لتُصبح 10 ميكروغرامات لكلّ حقنة، مقارنة بـ30 ميكروغرامًا للمجموعات الأكبر سنًا.

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