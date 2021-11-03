انتخاب الديمقراطي آدامز رئيسا لبلدية نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 10:41 صباحا
الديمقراطي أريك آدامز خلال حملته الانتخابية لرئاسة بلدية نيويورك. (أ ف ب)

فاز الشرطي الأسود السابق المناهض للعنصرية إريك آدامز، الثلاثاء، برئاسة بلديّة نيويورك، وفقًا لمحطّات تلفزة أميركية ونتائج غير رسميّة أظهرت تقدّمه على منافسه الجمهوري كورتيس سليوا. 

وأعلنت محطّات «إن بي سي» و«سي بي إس» و«نيويورك 1» أن آدامز هو الفائز في السباق، وذلك بُعيد إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 09.00 مساءً (01.00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وفق وكالة «فرانس برس».

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ويعني ذلك أنه سيصبح ثاني رئيس بلديّة أسود في تاريخ العاصمة الاقتصاديّة والثقافيّة للولايات المتحدة. وحسب نتائج غير رسميّة صادرة عن مجلس الانتخابات في مدينة نيويورك، سيحصل آدامز على أكثر من 70% من الأصوات.

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