انطلاق حملة تلقيح الأطفال بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 10:35 صباحا
لقاح «فايزر» المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في هارتفورد، كونيتيكت، 2 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا لقاح «فايزر-بايونتيك»، بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة. 

وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء «إف دي إيه»، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

وسيُعطى اللقاح على شكل حقنتَين، على أن تفصل ثلاثة أسابيع بين الحقنة الأولى والثانية. وتمّ تعديل الجرعة لتُصبح 10 ميكروغرامات لكلّ حقنة، مقارنة بـ30 ميكروغرامًا للمجموعات الأكبر سنًا.

- لجنة أميركية استشارية توصي بتلقي الأطفال بين 5 و11 عاما لقاح «فايزر»

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل وولينسكي، في بيان: «نعلم أن ملايين الآباء يريدون تلقيح أطفالهم»، واصفة الإعلان بأنه «خطوة مهمة أخرى» في مكافحة كوفيد-19.

وأضافت: «بصفتي أمًا، أشجّع الآباء الذين لديهم أسئلة، على مناقشة» الأمر مع خبراء بمجال الصحّة «لمعرفة المزيد حول أهمّية التطعيم». ويمكن نظريًا أن يبدأ تلقيح الأطفال، مساء الثلاثاء.

وتوقعت الحكومة الأميركيّة هذا القرار في شكل مسبق، فأمّنت جرعات كافية لتلقيح جميع الأطفال في هذه الفئة العمريّة، وباشرت إرسال الملايين منها إلى كلّ أنحاء البلاد.

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