مقتل قيادي كبير لـ«طالبان» في الهجوم على مستشفى كابل العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 08:30 صباحا
مقاتل من طالبان أصيب خلال الهجوم على مستشفى في كابل، 2 نوفمبر 2021، (رويترز)

أفاد مسؤولون بأن القيادي العسكري في حركة طالبان حمد الله مخلص، بين مقاتلين قضوا في هجوم لتنظيم «داعش» على مستشفى في كابل.

ومخلص العضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان «بدري 313»، هو أعلى مسؤول في طالبان يُقتل منذ تولت الحركة المتطرفة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في الجهاز الإعلامي في حركة طالبان «عندما وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع مولوي حمد الله (مخلص) قائد وحدة كابل إلى المكان فورًا.. حاولنا منعه لكن ضحك، واكتشفنا لاحقًا أنه استُشهد في القتال في المستشفى».

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا الثلاثاء في الهجوم الذي أعلن تنظيم «داعش - ولاية خراسان» مسؤوليته عنه على مستشفى كابل العسكري الرئيسي، وقد بدأ عندما فجر انتحاري عبوات قرب مدخل المستشفى قبل أن يقتحم مسلحون المكان.

وفي إطار الاستجابة للهجوم، نشرت حركة طالبان قواتها الخاصة على سطح المبنى في مروحية تم ضبطها من الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت مدعومة من الأميركيين.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس إن المرضى والأطباء حاولوا التحصن في غرف في الطوابق العليا عندما بدأ إطلاق النار.

وفي بيان نشرته قنواته على منصة «تلغرام»، أعلن التنظيم أنّ «خمسة من مقاتليه نفّذوا هجومًا منسّقًا متزامنًا» على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري، حيث فجر أحدهم حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار.

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