تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح كورونا مقابل ثلاثة أرباع الدول الغنية

لندن - بوابة الوسط: (ترجمة) جمعة بوكليب | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 12:41 صباحا
ممرضة أميركية تعدّ جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في لوس أنجلوس، أغسطس 2021 (أ ف ب)

رصد تقرير لصحيفة «ذا فايننشال تايمز» هوة كبيرة في التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة، لافتًا إلى أن أقل من 4% من سكان الدول قليلة الدخل تم تطعيمهم باللقاح لمرة واحدة على الأقل، مقابل حوالي ثلاثة أرباع السكان في الدول مرتفعة الدخل، استناداً إلى الإحصائيات العالمية.

واستنادًا إلى تحليل الصحيفة، الصادر الشهر الماضي، فإن الدول الغنية حصلت على كميات من اللقاح تصل إلى 16 مرة أكثر من اللقاحات التي استلمتها الدول الفقيرة.

وذكر التقرير أن روسيا ورومانيا إلى جانب دول أخرى في أوروبا الشرقية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا في أعداد الوفيات؛ بسبب تأخر في معدلات التطعيم.

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وأشار إلى دعوة منظمة الصحة العالمية لوقف التطعيمات الداعمة (Booster Shots) حتى نهاية هذا العام بغرض تحقيق تطعيم بنسبة 70% من سكان كل بلد في العالم بحلول منتصف العام 2022.

ولفت إلى أن عدد التطعيمات الداعمة عالميًا تصل إلى مليون لقاح يوميًا، وهي تمثل ثلاثة أضعاف اللقاحات التي تقدم يوميًا في الدول منخفضة الدخل، وفق سمية سوامينثان كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية.

وتسبّب «كوفيد-19» في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص، و247 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعليًا بفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى زيادة الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميًا.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة بإجمالي 750 ألف حالة وفاة، استنادًا إلى إحصائية جامعة جون هوبكنسون، ثم تأتي البرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من 600 ألف، وبلغ عدد حالات الوفاة في روسيا 234 ألفًا، وبريطانيا 141 ألفًا وإيطاليا 132ألفًا.

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