«داعش» يتبنّى الهجوم على مستشفى كابول العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 11:37 مساء
أحد عناصر داعش يرفع علم التنظيم. (أرشيفية: الإنترنت)

تبنّى تنظيم «داعش»، الثلاثاء، هجومًا انتحاريًا استهدف مستشفى عسكريًا في كابول، وأوقع 19 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وفي بيان نشرته قنواته على منصة «تلغرام»، أعلن التنظيم أنّ «خمسة من مقاتلي الدولة الإسلامية نفّذوا هجومًا منسّقًا متزامنًا» على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابول.

- طالبان: منفذو الهجوم على المستشفى العسكري في كابل بينهم انتحاري

وأوضح البيان أن أحد المقاتلين فجّر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في حكومة طالبان أن الهجوم الدموي الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء على المستشفى العسكري الوطني في كابل انتهى، موضحًا أن عدة مهاجمين نفذوه وبينهم انتحاري، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال: المسؤول «نفذ الهجوم انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى»، ومهاجمون آخرون وصلوا إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يُقتلوا جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.

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