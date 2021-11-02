غوتيريس يدعو إلى «الوقف الفوري» للمعارك في إثيوبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للمعارك في إثيوبيا، بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وسط مخاوف من تقدم متمردي تيغراي نحو العاصمة.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غويتريس دعا إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح من دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة، وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد».

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وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدُّم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وحذَّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية، وحضت على إجراء محادثات بدلًا عن ذلك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي الخاص إلى «القرن الأفريقي» في معهد السلام الأميركي: «دعوني أكون واضحًا: نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي لمحاصرة أديس أبابا».