أميركا: شرطي أبرز المرشحين للفوز برئاسة بلدية نيويورك

الشرطي المرشح الديموقراطي لرئاسة بلدية نيويورك اريك آدامز خلال حملته الانتخابية. (أ ف ب)

يتوقع أن يفوز الشرطي الأسود السابق المناهض للعنصرية إريك آدامز، الثلاثاء، برئاسة بلدية نيويورك، في حال عدم حصول مفاجآت، في مسيرة خارجة عن المألوف لهذا الأميركي الفقير المتحدر من بروكلين الذي ارتكب جنحًا في شبابه قبل أن يصبح سياسيًّا في الحزب الديمقراطي.

يعتبر هذا المنصب الأكثر حساسية في الولايات المتحدة بعد منصب رئيس الولايات المتحدة، ويغادر الديمقراطي بيل دي بلازيو منصبه في 31 ديسمبر وشعبيته في أدنى مستوياتها، رغم أنه تمكن، من بين أمور أخرى، من إخراج مدينة تعد أكثر من ثمانية ملايين نسمة من فوضى الوباء الذي سجل أكثر من 34 ألف وفاة فيها.

و إذا هزم الديمقراطي إريك آدامز (61 عامًا) منافسه الجمهوري كورتيس سليوا (67 عامًا) كما تتوقع استطلاعات الرأي، فسيكون ثاني رئيس بلدية أسود في تاريخ العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة، بعد ديفيد دينكينز (1990- 1993).

مكاتب الاقتراع في دوائر نيويورك تفتح السادسة صباحًا

وستفتح مكاتب الاقتراع في دوائر نيويورك الخمس من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة مساءً أمام نحو 5.5 مليون ناخب.

وبحسب مكتب الانتخابات، فإن نحو 170 ألف شخص صوتوا بشكل مبكر من 23 إلى 31 أكتوبر، ونسبة المشاركة التي يصعب توقعها هي عمومًا ضعيفة في انتخابات محلية، في آخر أيام الحملة التي تمحورت حول انعدام الأمن

وخاض آدامز مواجهة تلفزيونية مع منافسه الجمهوري سليوا الذي لا يزال يعتمر قبعة حمراء، وأنشأ العام 1979 نوعًا من الميليشيا باسم «الملائكة الحراس» كانت تقوم بدوريات طوعًا للتصدي للاعتداءات في الشوارع، إلى جانب الشرطة.

وانتقد سيلوا، منافسه آدامز لعدم لقائه نقابات الشرطة وأبرزها يعارض التلقيح الإلزامي ضد «كوفيد-19» للموظفين البلديين، ولأنه ناقش بدلًا عن ذلك مكافحة الجريمة مع قادة عصابات نيويورك السابقين، لكن الشرطي السابق تعهد بأن يكون حازمًا في مواجهة الجرائم والجنح التي وصلت مؤشراتها إلى الحد الأقصى في 2020 قبل أن تهدأ هذه السنة. يبدو آدامز أيضًا قائدًا مصممًا ومدافعًا عن الطبقات الوسطى والشعبية وفي مقدمة معارضي التمييز العرقي، والتحق بالجناح اليميني في الحزب الديمقراطي، خلافًا لعضوة الكونغرس عن نيويورك اليسارية المتشددة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ويقول أيضًا إنه مقرب من أوساط الأعمال في نيويورك، الرئة المالية للعالم.

أكبر موازنة بلدية في الولايات المتحدة

يدير رئيس بلدية نيويورك أكبر موازنة بلدية في الولايات المتحدة، بلغت 98.7 مليار دولار للسنة المالية 2021-2022، مخصصة جزئيًّا للخروج من الأزمة الصحية، على غرار أسلافه، سيسيطر إريك آدامز على أكبر قوة شرطة في البلاد (شرطة نيويورك، 36 ألف عنصر) سيتعين عليه متابعة إصلاحاتها.

يحتفظ المرشح لرئاسة البلدية بذكرى مهنته السابقة، ويروي منذ سنوات أنه حين ارتكب جنحة وهو في سن الـ15 تم توقيفه بعنف، وقرر منذ ذلك الحين «تغيير النظام من الداخل»، أصبح شرطيًّا حين كانت نيويورك مكانًا خطرًا في الثمانينات، وأمضى في السلك 22 عامًا، وبلغ رتبة كابتن. في 1995 أسس نقابة تحارب العنصرية.

واجهت شرطة نيويورك في تاريخها في معظم الأحيان اتهامات بغض الطرف عن عناصر يمارسون العنف وعنصريين وفاسدين. وصل الأمر إلى حد تقديم دعاوى قضائية عن قمع تظاهرات مناهضة للعنصرية نظمتها حركة «حياة السود مهمة» (بلاك لايفز ماتر) في 2020 بعد مقتل جورج فلويد على أيدي عنصر أبيض في مينيابوليس.

في مدينة دفعت ثمنًا باهظًا في معركة محاربة الوباء، سيتعين على إريك آدامز أيضًا إدارة إعادة فتح المدارس والمكاتب والمتاجر وعودتها إلى عملها المعتاد. وكذلك محاربة التفاوت الاجتماعي الصارخ والإسكان السيئ والبنية التحتية المتداعية ومخاطر المناخ. إلى جانب إغلاق رايكرز آيلاند، السجن المكتظ الذي يشهد أعمال عنف وسط ظروف صحية سيئة.

بعد مغادرته الشرطة في 2006، انتُخب عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك ثم رئيسًا لدائرة بروكلين، وهي المنصة التي تفتح الطريق نحو رئاسة بلدية نيويورك. آدامز فخور أيضًا بأنه أصبح نباتيًّا في 2016 من أجل معالجة مرض السكري لديه، وأصدر كتابًا عن الطهو لإقناع الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية بالقيام بالمثل.