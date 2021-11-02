دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 09:18 مساء
السفير الأميركي السابق إلى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون. (أ ف ب)

بدأ دبلوماسي أميركي سابق «مهمة إنسانية» في بورما، تستمر عدة أيام، تتمحور حول إيصال المساعدات الطبية إلى البلاد التي تشهد حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري على الزعيمة أونغ سان سو تشي قبل تسعة أشهر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

من المقرر أن يلتقي بيل ريتشاردسون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة والحاكم السابق لولاية نيومكسيكو، زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ وعددًا من كبار المسؤولين في النظام العسكري، بحسب الموقع الإخباري المحلي «ميانمار الآن».

وتهدف «هذه المهمة الإنسانية إلى مناقشة تسليم لقاحات مضادة لكوفيد-19 ومعدات طبية واحتياجات أخرى تتعلق بالصحة العامة»، وفق ما أوردت منظمته، مركز «ريتشاردسون».

ولم يوضح المركز ما إذا كان ريتشاردسون الذي فاوض للإفراج عن الرهائن الأميركيين في العالم، سيطرح قضية الصحفي الأميركي داني فينستر المحتجز في رانغون منذ مايو، وهو متهم بالتشجيع على انتقاد الجيش، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن ست سنوات، ولم يتسنَ لوكالة «فرانس برس» الاتصال بالناطق باسم المجلس العسكري للحصول على تعليق.

غرقت بورما في حالة من الفوضى منذ انقلاب الأول من فبراير، الذي أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم الجيش، وتسبب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني، وتفتقر البلاد إلى الأكسجين والاختبارات واللقاحات، وتم اعتقال العديد من مقدمي الرعاية أو فروا خارج البلاد.

وتعود آخر زيارة لريتشاردسون إلى بورما إلى العام 2018 عندما كان عضوًا في هيئة استشارية دولية تعنى بأزمة الروهينغا، قدم ريتشاردسون فجأة استقالته بعد هذه الرحلة، منتقدًا أونغ سان سو تشي لـ«افتقارها إلى القيادة الأخلاقية» في النزاع الذي أجبر أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة على النزوح من بورما، ورفضت الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991، على الدوام، إدانة الجيش ورئيسه آنذاك الجنرال مين أونغ هلينغ، لضلوعهما في هذه الاضطهادات.

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