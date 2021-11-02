مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة شحن بجنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 03:24 مساء
طائرة شحن بجنوب السودان. (الإنترنت)

أعلن مسؤولون في مطار جوبا بجنوب السودان مقتل خمسة أشخاص، الثلاثاء، بعدما تحطَّمت طائرة شحن صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من المطار.

وقال مدير عام المطار كور كول  إن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة التي تتعلق بطائرة من طراز «انتونوف-26» تديرها شركة أوبتيمام افييشن وهي شركة محلية، وفق «رويترز».

الضحايا
والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة التي كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.

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ويفتقر جنوب السودان، الذي عانى صراعات في السنوات العشر الماضية، لمواصلات برية وبنية تحتية يعتد بها، ما يجبره على استخدام الطيران في نقل بعض الشحنات.

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