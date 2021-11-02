مقتل 10 مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 12:54 مساء
جنديان نيجريان يراقبان المنطقة الواقعة في غرب المثلث الحدودي، 10 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

قُتل نحو عشرة مدنيين، الإثنين، في شمال بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم «جهاديون» قرب الحدود مع النيجر، وفق ما ذكر مسؤول عسكري، ومسؤولون محليون منتخبون لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقال مسؤول عسكري: «اعترض مسلحون يُعتقد أنهم أعضاء في تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، أشخاصًا من دامبام وهم في طريقهم إلى سوق ماركوي» في منطقة الساحل (شمال) و«تم قتل نحو عشرة أشخاص».

وأضاف أن الجنود انتشروا في المنطقة و«يقومون بعمليات تمشيط لأن أربعة أشخاص آخرين كانوا في طريقهم إلى ماركوي ما زالوا في عداد المفقودين».

وأكد مسؤول محلي وقوع الهجوم، موضحًا أنّ «الإرهابيين نصبوا حاجزًا على الطريق الرابط بين دامبام وماركوي وقاموا باعتراض كل المتجهين إلى السوق».

وأشار إلى أن «الأشخاص كان بعضهم يمشي سيرًا على الأقدام أو كانوا على دراجات ثلاثية العجلات أو دراجات نارية»، مضيفًا أن «الأشخاص الأربعة المفقودين اختطفهم الجهاديون».

دعوة في بوركينا فاسو لـ«يقظة وطنية»
تقع ماركوي على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا من الحدود مع النيجر، في المنطقة المعروفة باسم «المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتشهد هذه المنطقة بانتظام هجمات تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتستهدف خصوصا مدنيين.

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دعا وزير الدفاع في بوركينا فاسو الجنرال إيميه بارتيليمي سيمبوري، الإثنين، في واغادوغو إلى «يقظة وطنية» وتعبئة من أجل شن «هجوم حاسم» ضد «الجماعات الجهادية».

وتابع في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى الحادية والستين لتأسيس جيش بوركينا فاسو: «أريد أن نقوم معًا بإعادة تأكيد التزامنا الراسخ في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن بأقصى قدراتنا».

وتشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015 هجمات متطرفة متكررة ودامية، تُنفّذ غالبًا في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر.

وأدّت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن، وتُنسب إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من 1.4 ميون شخص على الفرار من منازلهم، حسب الأرقام الرسمية.

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