انفجاران وإطلاق نار قرب مستشفى عسكري بكابل

مواطنون يسعفون مصابين جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار كابل. (أرشيفية: الإنترنت)

سُمع دوي انفجار تلاه إطلاق نار، صباح الثلاثاء، قرب مستشفى عسكري في وسط كابل، بحسب ما أفاد شاهد وكالة «فرانس برس»، فيما سمع صحفيو الوكالة دوي انفجار ثانٍ لاحقًا.

وقال مصدر طبي في مستشفى ساردار محمد داود خان لوكالة «فرانس برس»: «أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وسُمع إطلاق نار». وبعد دقائق قليلة سمع صحفيو الوكالة دوي انفجار ثانٍ في المنطقة نفسها.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي بأن «الانفجار تسبب بوقوع ضحايا».

يعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية إلى الثالث من أكتوبر الماضي، حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد أيد غاه في كابل في هجوم تبناه تنظيم «داعش».

وتعرض مستشفى «ساردار محمد داود خان» وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم في مارس 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم «داعش»، وأوقعت نحوا مئة قتيل.