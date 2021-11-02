إعلان مرتقب من «كوب-26» بشأن قطع أشجار الغابات

القادة المشاركون في مؤتمر «كوب-26» في غلاسكو، 1 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

ينتظر أن يتعهد قادة العالم المجتمعون في غلاسكو في إطار مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ، الثلاثاء، في اليوم الثاني من قمتهم «لجم قطع أشجار الغابات» بحلول العام 2030 إلا أن المدافعين عن البيئة يعتبرون أن هذا الموعد بعيد جدا.

وقالت الحكومة البريطانية المضيفة لمؤتمر المناخ إن هذا الإعلان المشترك ستقره أكثر من مئة دولة تضم 85% من الغابات العالمية من بينها غابة كندا البوريالية وغابة الأمازون في البرازيل وغابة حوض الكونغو المدارية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن المبادرة التي ستستفيد من تمويل رسمي وخاص قدره 19.2 مليار دولار، «أساسية لتحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية».

ونقلت عنه أجهزته قوله: «هذه الأنظمة البيئية الرائعة هي رئة كوكبنا»، مضيفا أن الغابات «أساسية لاستمراريتنا حتى» إلا أنها تتراجع بـ«وتيرة تثر القلق» توازي مساحة 27 ملعبًا لكرة القدم في الدقيقة.

ومن بين الدول الموقعة، البرازيل وروسيا اللتان توجه إليهما أصابع الاتهام؛ بسبب تسارع قطع أشجار الغابات على أراضيهما، فضلا عن الولايات المتحدة والصين وأستراليا وفرنسا.

طموحات البرازيل لمكافحة قطع الأشجار

اعلنت الحكومة البرازيلية التي تتعرض لانتقادات حادة حول سياستها البيئية، الإثنين، لمناسبة «كوب-26» أهدافا أكثر طموحًا بشأن خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ومكافحة قطع أشجار الغابات.

وقال وزير البيئة البرازيلي جواكيم ليتي: «نطرح هدفًا مناخيًا أكثر طموحًا ينتقل فيه خفض انبعاثات غازات الدفيئة من نسبة 43 إلى 50% بحلول العام 2030 على أن يتحقق تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050».

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من جهته أن بلاده ستحقق الحياد الكربوني بحلول العام 2070. وكان هذا الإعلان مرتقبًا جدًا إذ أن الهند تسجل رابع أعلى انبعاثات لغازات الدفيئة العالمية بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسيتعهد رؤساء أكثر من 30 مؤسسة مالية مثل «أفيفا» و«أكسا» التوقف عن الاستثمار في نشاطات مرتبطة بقطع أشجار الغابات، على ما أفادت رئاسة الحكومة البريطانية.

ويتأتى ربع الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة (23%) راهنًا من نشاطات مثل الزراعة وصناعة الأخشاب.

وحضت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ، خلال تظاهرة في غلاسكو قادة العالم المجتمعين في إطار «كوب-26» إلى التحرك ووقف «الثرثرة».

- بايدن أمام «كوب 26»: مكافحة التغير المناخي «فرصة رائعة» للاقتصاد

والتعهد الجديد لمكافحة قطع أشجار الغابات يلتقي مع «إعلان نيويورك حول الغابات في العام 2014 الذي التزمت الكثير من الدول في إطاره بخفض هذه الظاهرة بالنصف بحلول 2020 والقضاء عليها في 2030».

لكن تعتبر منظمات غر حكومية مثل «غرينبيس» أن هدف 2030 بعيد جدًا ويعطي الضوء الأخضر «لقطع أشجار الغابات لمدة عقد إضافي من الزمن».

«التزام متوقع»

ويأتي هذا الالتزام غداة الدعوة الحثيثة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريس، أمام نحو 120 من قادة العالم وآلاف المندوبين والمراقبين المجتمعين لمدة أسبوعين في غلاسكو، إلى «إنقاذ البشرية».

وقال غوتيريس في افتتاح مؤتمر «كوب-26»: «كفى قتل أنفسنا بالكربون. كفى معاملة الطبيعة كما لو أنها مرحاض. كفى حرقًا وحفرًا واستخراجًا. نحن نحفر قبورنا بأيدينا».

أما بوريس جونسون الذي تستضيف بلاده المؤتمر فقد حذر من «الغضب الخارج عن السيطرة» للأجيال الشابة في حال فشل المؤتمر الحالي بعد ستة أعوام على اتفاق باريس للمناخ.

لكن في مؤشر سلبي، تعذر على دول مجموعة العشرين المجتمعة في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي والتي تضم كبرى الاقتصادات العالمية المسؤولة عن حوالي 80% من الانبعاثات العالمية، الاتفاق على موعد محدد لتحييد أثر الكربون مكتفية بعبارة «منتصف القرن» الحالي.

التزمت الصين التي تسجل أعلى الانبعاثات العالمية تحييد أثر الكربون بحلول 2060 إلا أن رئيسها شي جينبينغ، لم يحضر إلى غلاسكو.