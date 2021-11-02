بايدن ونظيره الإندونيسي يحضان على إطلاق السجناء السياسيين في بورما

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو. (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، المجلس العسكري في بورما إلى إطلاق السجناء السياسيين، حسب ما قال البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن وويدودو سلطا أيضًا الضوء خلال اجتماعهما على هامش قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو، على «حرية البحار» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في انتقاد للوجود القوي للصين هناك، وفق وكالة «فرانس برس».

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ووفقًا للبيت الأبيض، فقد أعرب الرئيسان عن «قلقهما بشأن الانقلاب في بورما، واتفقا على ضرورة وقف الجيش البورمي للعنف، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وتوفير عودة سريعة إلى الديمقراطية».

وعبّر بايدن عن «دعمه» لموقف رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بشأن بورما.

وعقد قادة دول الرابطة أعمال قمتهم في أكتوبر غير أن بورما رفضت إرسال ممثل لها في أعقاب قرار الكتلة استبعاد رئيس المجموعة العسكرية من حضورها.