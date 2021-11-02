بايدن يخضع لاختبار الكشف عن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 08:23 صباحا
الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، 27 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

خضع الرئيس الأميركي، جو بايدن، لاختبار صحّي أظهر عدم إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أكّدت الرئاسة الأميركيّة، بعد ساعات على إعلان الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إصابتها بالفيروس.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركيّة كارين جان - بيير على متن طائرة الرئاسة في طريقها لحضور قمّة المناخ في غلاسكو الإثنين، إنّ الرئيس خضع «لاختبار بي سي آر (الأحد) وجاءت نتيجته سلبيّة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت جان - بيير أنّ الاختبار الذي خضع له بايدن لم يُجرَ على خلفيّة إصابة ساكي بـ«كورونا»، مشيرةً إلى أنّ الرئيس الأميركي أجرى الفحص «بشكلٍ مستقلّ لأنّ ذلك كان ضروريا من أجل دخول المملكة المتحدة».

وكانت ساكي قرّرت عدم المشاركة في جولة الرئيس الأميركي الأوروبّية لأنّ أفرادًا من عائلتها أصيبوا بالفيروس، ليتبيّن لاحقًا أنّها مصابة بالفيروس أيضًا.

وقالت في بيان إنّها خضعت لاختبارات صحّية عدّة خلال الأسبوع الماضي، وإنّ نتائج هذه الاختبارات كانت سلبيّة، بينما جاءت نتيجة اختبارها إيجابيّة الأحد.

وأضافت: «رغم أنّني لم أُجر اتّصالًا وثيقًا شخصيًا بالرئيس أو بكبار موظّفي البيت الأبيض منذ يوم الأربعاء الماضي (...) إلا أنّني أكشف عن (نتيجة) اختبار اليوم الإيجابية، من أجل الشفافية».

وأوضحت «رأيتُ الرئيس آخر مرّة الثلاثاء عندما جلسنا في الخارج (...) ووضعنا كمامات»، مشيرة إلى أنّها تشعر بأعراض خفيفة بفضل تلقّيها اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت ساكي إنّها تعمل من المنزل، مؤكّدة أنّها ستخضع لحجر صحّي لمدّة 10 أيّام قبل إجراء اختبار آخر والعودة إلى البيت الأبيض.

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