«فرانس برس»: أكثر من 5 ملايين وفاة بـ«كوفيد-19» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 12:10 صباحا
طاقم طبي ينقل مريضًا بــ(كوفيد-19) في روسيا. (الإنترنت)

تسبب «كوفيد-19» في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة «فرانس برس» الاثنين الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش استنادًا إلى أرقام رسمية.

ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعليًا بفيروس كورونا.

- «فرانس برس»: أكثر من 200 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في أفريقيا

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى زيادة الوفيات المرتبطة بكوفيد بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كرة القدم لفتيات شمال العراق.. عودة للحياة بعد سنوات الحرب
رياضة عالمية
وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات
ليبيا
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها ...
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية على أساس شهري (30 سبتمبر - 31 ...
ليبيا
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اللصيقات.. مستقبل التطعيم ضد «كورونا»