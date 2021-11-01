حركة «لبيك باكستان» المحظورة تلغي مسيرة نحو العاصمة بعد الاتفاق مع الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 07:14 مساء
أنصار حركة «لبيك باكستان» يشاركون في تظاهرة حاشدة في موريدكه. (أ ف ب)

ألغى حزب إسلامي محظور في باكستان، الإثنين، مسيرة إلى العاصمة، وقام بإنهاء احتلال مناصريه طريقًا رئيسيًّا بعد توصله إلى اتفاق مع الحكومة، بعد أكثر من أسبوع من المواجهات التي أدت إلى مقتل سبعة من رجال الشرطة.

وتحتج حركة «لبيك باكستان» على توقيف زعيمها المعتقل منذ أبريل عندما حظرت السلطات الحزب، ومن أجل المطالبة بطرد السفير الفرنسي، وفق «فرانس برس».

حركة «لبيك باكستان» 
نظمت حركة «لبيك باكستان» احتجاجات كبيرة مناهضة لفرنسا، دفعت في وقت سابق هذا العام السفارة الفرنسية لدى باكستان إلى توجيه تحذير للمواطنين الفرنسيين يدعوهم إلى مغادرة هذا البلد. 

وأوقف زعيم حركة «لبيك باكستان»، سعد رضوي في أبريل، بعدما حظّرت الحكومة الباكستانية حزبه ردًّا على احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا. وانطلق آلاف الأشخاص في مسيرة نحو العاصمة إسلام أباد من في مدينة لاهور معقل الحركة.

-  باكستان.. مقتل 3 شرطيين بطلق ناري خلال تظاهرة مناهضة لفرنسا

وأكد ناطق باسم الحركة: «ألغينا مسيرتنا نحو إسلام أباد بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة». وأضاف: «تحرك مناصرونا نحو الحديقة القريبة، وسنبقى هنا لحين تلبية 50% من مطالبنا».

مقتل رجال شرطة
وقتل سبعة من رجال الشرطة على الأقل وأُصيب آخرون خلال صدامات مع أنصار الحركة. من جانبها اتهمت الحركة الشرطة بإطلاق النار على الحشد، مؤكدة مقتل 14 من أنصارها. ونفت الشرطة في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، استخدام رصاص مطاطي أو حي، ورفضت التعليق على التقارير التي أفادت بمقتل متظاهرين.

كما رفضت الحكومة الباكستانية التعليق على تفاصيل المحادثات التي جرت خلال نهاية الأسبوع. وأوردت وسائل إعلام محلية أن الحكومة وافقت على إزالة الحظر على الحركة وإزالة أي عوائق قانونية تحوْل دون الإفراج عن زعيم الحركة سعد رضوي.

وفي المقابل، تتراجع الحركة عن مطالبتها بطرد السفير الفرنسي.  وفي وقت سابق هذا العام، قادت حركة «لبيك باكستان» حملة عنيفة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصوّر النبي محمدًا باسم حرية التعبير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف
رياضة عالمية
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى
رياضة عالمية
ميقاتي يناشد قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر»
عربى
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
اقتصاد
«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث
اقتصاد
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«منظمة الأرصاد»: المناخ العالمي دخل في المجهول