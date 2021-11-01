إيران ترد على القلق الغربي بشأن برنامجها النووي: «لا يمت إلى الواقع»

الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبرت إيران، اليوم الإثنين، على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والذي أبدت فيه قلقًا من النشاطات النووية للجمهورية الإسلامية، لا يمت إلى الواقع.

وقال الناطق سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي: «خلافا لما ورد في البيان، تعدين اليورانيوم وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، كما أشرنا سابقا، يستخدم للأغراض السلمية»، مضيفًا «مثل هذه المواقف لا تمت إلى الواقع ولن يكون لها عواقب بنّاءة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم السبت أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن «قلقها الكبير والمتنامي» حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى «تغيير موقفها» إثر اجتماع لقادة هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وأوردت الدول الأربع، في بيان مشترك، «نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكنًا التوصل سريعًا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وُقِّعت في العام 2015 من جانب إيران وست قوى كبرى بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصورًا على المدى البعيد بأغراض مدنية تمهيدًا لرفع العقوبات»، مؤكدة أن «هذا الأمر لن يكون ممكنًا إلا إذا غيرت إيران موقفها».