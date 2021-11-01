انتخابات بلدية في جنوب أفريقيا تشكل تحديا للحزب الحاكم

أنصار «المؤتمر الوطني الأفريقي» خلال حملة الانتخابات البلدية في جنوب أفريقيا، 30 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

بدأ أكثر من 26 مليون ناخب الغدلاء بأصواتهم في جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، في اقتراع قد يفضي، للمرة الأولي منذ 1994، إلى تراجع المؤتمر الوطني الأفريقي، حزب نيلسون مانديلا، إلى ما دون عتبة 50%.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة (05:00 بتوقيت غرينيتش). وسجل 26.2 مليون جنوب أفريقي فقط في القائمة الانتخابية لانتخاب ممثليهم في حوالي 250 بلدية، من بين حوالي 40 مليون شخص مخولين الادلاء بأصواتهم، وفق وكالة «فرانس برس». ومنذ سنوات، تتقهقر شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يحكم البلاد منذ نهاية الفصل العنصري قبل 27 عامًا.

معدل قياسي للبطالة مع المؤتمر الوطني

ويواجه العديد من قادته، وفي مقدمتهم الرئيس السابق جاكوب زوما، دعاوى خطيرة أمام القضاء تتعلق بقضايا فساد، وسجلت البطالة معدلاً قياسيًا بلغ 30% في هذه الدولة التي يشهد اقتصادها تراجعا بالفعل قبل الأزمة الوبائية.

أمام مركز اقتراع في سويتو، قال صموئيل ماهولي (55 عامًا) الذي كان يقف في طابور يضم بالكاد عشرين شخصًا إن «زعماء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لم يفوا بالتزاماتهم، إنهم يقدمون الكثير من الوعود الفارغة». ويقول سائق سيارة الأجرة هذا، وهو أب لأربعة أطفال، إنه يصوت منذ أول انتخابات ديمقراطية في عام 1994، لكنه الآن يطالب «بالتغيير».

ويشاطره الرأي شارمين بارنارد (57 عاما)، في دانفيل، إحدى ضواحي العاصمة بريتوريا التي تهيمن عليها الطبقة الوسطى البيضاء، وقال لوكالة «فرانس برس»: «أنا أصوت من أجل إحداث تغيير في البلاد، لأجل حياة أفضل للجميع».

في يوليو، غرقت البلاد في أعمال عنف خلفت 354 قتيلاً، بحسب الحصيلة الرسمية، واندلعت إثر إيداع زوما السجن، ولكنها تدل أيضًا على المناخ الاجتماعي والاقتصادي المتأزم.وانتشر الجيش في المدن لمنع أي حادث خلال الانتخابات، وجرى استدعاء حوالي 10 آلاف جندي بشكل خاص لمساندة الشرطة في المناطق التابعة لمحافظة غوتنغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا، ومحافظة كوازولو ناتال (شرق)، حيث اندلعت أعمال الشغب في يوليو.

فساد وسوء إدارة في جنوب أفريقيا

أدى سوء الإدارة والفساد المستشري منذ سنوات إلى تدهور العديد من الخدمات العامة في جنوب أفريقيا، حيث ازداد الانقطاع في التيار الكهربائي وفي إمدادات المياه، مما أثر على الحملة الانتخابية. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أنّ غالبية الناخبين قد يعزفون عن انتخاب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في موقف غير مسبوق. وقال وليام جوميد، رئيس مركز «ديموكراسي ووركس»: «قد نكون عند نقطة تحول بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وعند نقطة تحول بالنسبة لجنوب أفريقيا».

وطوال الحملة، أكد رئيس البلاد سيريل رامافوزا، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أيضًا، للناخبين «تنظيف الحزب». وجعل من مكافحة الفساد معركته. في الانتخابات البلدية التي جرت عام 2016، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 54% من الأصوات في البلاد، وهي أسوأ نتيجة له منذ العام 1994، وخسر مدنًا كبيرة مثل بريتوريا وجوهانسبرغ.

يأتي ذلك فيما لا تزال المعارضة منقسمة إذ سيقدم «التحالف الديمقراطي»، الذي لا يزال يُنظر إليه في المقام الأول على أنه حزب من البيض، وحزب «مناضلون أجل الحرية الاقتصادية» اليساري الراديكالي اللذان شكلا تحالفات في بعض البلديات قبل خمس سنوات، مرشحيهم بشكل مستقل.كما يمكن للناخبين الاختيار من عدد غير مسبوق من المرشحين المستقلين - 1700 من أصل 60 ألفًا - الذين قد يفسدوا مجريات الانتخابات حيث يلعب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الدور الأبرز قبل الانتخابات العامة المقررة العام 2024.