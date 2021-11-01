ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 11:04 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، 17 نوفمبر 2020، (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد إنه «يعلم» أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.

وعبرت باريس عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو). وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحفي أسترالي ماكرون: «هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟»، فردّ الرئيس الفرنسي: «أنا لا أعتقد. أنا أعلم» ذلك، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما يتعلق بإمكان إعادة الثقة بموريسون، قال ماكرون: «نحن نتحدث، سنرى ماذا سيفعل». وأضاف: «أنا أكنّ الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم» لكن عندما نكنّ الاحترام  يجب أن يكون ذلك من الجهتين وأن يكون أسلوب التصرف وفقا لهذه القيم».

كيف رد موريسون؟
ودافع موريسون الأحد عن سلوكه داحضًا وجهة نظر ماكرون ونافيًا أن يكون كذب على الزعيم الفرنسي في اجتماع خاص في يونيو. وقال مورسون: «أنا لا أتفق مع ذلك. هذا ليس صحيحًا». وأضاف الزعيم الأسترالي: «تناولنا العشاء سويًا. كما قلتُ في مناسبات عدة، شرحتُ بوضوح شديد أن خيار الغواصة التقليدي لن يلبي مصالح أستراليا». وتابع: «أنا مدرك تمامًا لخيبة الأمل الموجودة (لديهم) ولست مندهشًا. لقد كان عقدًا مهمًا. ولذا فأنا لست متفاجئًا بمستوى خيبة الأمل» الفرنسية.

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وأجرى ماكرون، الخميس، محادثة هاتفية مع موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر إعلان الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، بحسب قصر الإليزيه. وأكد الإليزيه أن رئيس الدولة الفرنسية أشار إلى أنه «يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وخلال الاتصال الهاتفي أشار ماكرون إلى أن «قرار أستراليا الأحادي تقليص الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الأسترالية من خلال إنهاء برنامج الغواصات من فئة المحيطات لصالح مشروع آخر، لم يتم توضيحه بعد وكسَرَ علاقة الثقة بين دولتينا» حسب الإليزيه.

بايدن يقر بالذنب
من جهته، أقرّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالذنب الجمعة، معترفًا بتصرف الولايات المتحدة «بشكل أخرق» في قضية الغواصات. ولم يألُ بايدن جهدًا حيال ماكرون الذي استقبله في فيلا بونابرت، مقرّ السفارة الفرنسيّة في الفاتيكان، مع مصافحات متكرّرة وبسمات عريضة وتشديد على «مودّته الكبيرة» لفرنسا «أقدم حليف للولايات المتحدة». وقال بايدن: «ما قمنا به لم يكن ملائمًا ولم يكن على قدر كبير من اللياقة».

من جهته، قال ماكرون: «أوضحنا ما ينبغي توضيحه» بشأن هذا التحالف في المحيطين الهادئ والهندي الذي كلّف فرنسا عقدًا ضخمًا لبيع أستراليا غوّاصات متطوّرة. وأضاف الرئيس الفرنسي: «ينبغي الآن التطلّع إلى المستقبل» الذي يشتمل على قرارات مشتركة «ملموسة جدًا تدعم التحرّكات والمبادرات المشتركة» حول المناخ والدفاع والابتكار.

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