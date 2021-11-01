دموع وعناق.. أستراليا تعيد فتح حدودها المغلقة منذ 600 يوم

لقاء عائلة في مطار سيدني، الأول من نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعادت أستراليا فتح حدودها، اليوم الإثنين، بعد ما يقرب من 600 يوم من إغلاقها؛ مما أثار مشاهد لم شمل مؤثرة في مطار سيدني.

في 20 مارس 2020، فرض البلد الشاسع أحد أكثر تدابير إغلاق الحدود صرامة في العالم من أجل الحد من انتشار وباء «كوفيد-19». وأدى إغلاق حدود أستراليا منذ 19 شهرًا إلى تقطع السبل بعشرات آلاف الاستراليين في الخارج إذ كانت الرحلات نادرة وكان يتعين على الأستراليين الراغبين في السفر إلى بلدهم طلب إذن خاص وقضاء حجر صحي مكلف للغاية في فندق لمدة 14 يومًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقررت أكبر مدينتين في البلاد، سيدني وملبورن، إلغاء هذه التدابير والسماح للأستراليين الملقحين بالكامل الآن بالسفر دون الحجر الصحي. رحبت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس التي أوقفت جزءًا كبيرًا من رحلاتها بالخطوة، وأعرب رئيسها التنفيذي آلان جويس عن سعادته باستئناف الرحلات الدولية الذي «تأخر جدًا». وقال «إنه لأمر رائع أن نرى لم شمل الأستراليين بأقاربهم بعد فترة طويلة من البعاد».

أستراليا مستعدة للانطلاق

قال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، «إنه يوم عظيم بالنسبة لأستراليا»، ونشر رسالة على فيسبوك يقول فيها إن البلاد أصبحت الآن «مستعدة للانطلاق!» فجر الإثنين، عبر أول القادمين عن فرحتهم في مطار سيدني، الذي كان مسرحًا لمشاهد عناق مؤثرة. وقال تيم ترنر، الذي لم يرَ ابنه منذ عام، للصحفيين إن القدوم كان «رائعا».

وإلى جانب قدوم البعض، كان آخرون يستعدون للسفر للقاء أحبائهم في الخارج. وقال أبهي باجاج (35 عامًا) إنه «متشوق» للتوجه إلى الولايات المتحدة من أجل الاحتفال بعيد الميلاد مع العائلة، بعد عامين من الفراق. وأضاف لوكالة «فرانس برس» قبل مغادرته إلى لوس انجلوس «انتظر هذا اليوم منذ فترة طويلة».

لكن ستظل بعض الولايات الأسترالية التي لا يزال معدل التطعيم فيها منخفضًا مغلقة، وسيسري الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.