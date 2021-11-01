رئيس الوزراء الياباني يعلن فوزه بعد انتخابات «صعبة للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 08:20 صباحا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، 31 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فوزه الإثنين، بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات الوطنية.

وفاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف «كوميتو» بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام محلية.

وقال كيشيدا «كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس، إذ يريدون أن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالي الديموقراطي و كوميتو، وحصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديموقراطي».

وارتفع مؤشر «نيكاي» بأكثر من 2% بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية الوباء إلى الإنفاق الدفاعي. وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديموقراطي.

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