متمردو تيغراي يسيطرون على مدينة كومبولشا الإثيوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 06:51 مساء
قوات تابعة لمتمردي تيغراي. (الإنترنت)

سيطرت «جبهة تحرير شعب تيغراي» على بلدة كومبولشا الإثيوبية وفق ناطق باسم الجبهة المتمردة الأحد، هي ثاني مدينة يعلن المتمردون السيطرة عليها في نهاية الأسبوع فيما تتقدم قواتها جنوبًا.

وكتب الناطق باسم الجبهة غيتاشيو رضا في تغريدة: «السيطرة تمامًا على #كومبولشا»، وذلك غداة إعلان المتمردين السيطرة على مدينة ديسي التي شهدت مع ذلك معارك جديدة، الأحد. وتمثل السيطرة على كومبولشا في حال تأكيد التقارير، خطوة كبيرة في عمليات المتمردين في الحرب المستمرة منذ قرابة العام، بعد استعادتهم السيطرة على معظم إقليم تيغراي من القوات الفدرالية في يونيو، بحسب «فرانس برس».

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