جورجيا: انتهاء الانتخابات البلدية وزعيم المعارضة مضرب عن الطعام

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي. (أرشيفية، أ ف ب)

أُغلقت مراكز التصويت في جورجيا بعد الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في بعض المناطق، خصوصًا في المدن الكبرى، في بلد يمر بأزمة خصوصًا بعد إيداع زعيم المعارضة السجن، وهو مضرب عن الطعام، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ميخائيل ساكاشفيلي الذي كان الرئيس الموالي للغرب في هذا البلد القوقازي من 2004 إلى 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، سُجن أوائل أكتوبر عند عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الانتخابات، وبدأ ساكاشفيلي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الاعتقال «السياسي البحت» بحسب قوله، ولا يزال مستمرًّا فيه، وأعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن قلقها لحالته الصحية بعد أن رفضت السلطات إدخاله المستشفى كما أوصى الأطباء.

وتنافس في الاقتراع الذي أُجري، السبت، مرشحو حزب «الحلم الجورجي» الحاكم و«الحركة الوطنية المتحدة» بزعامة ساكاشفيلي، وبحسب استطلاعات رأي أجرته قناة «إيميدي تي في» التلفزيونية الموالية للحكومة عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، فإن «الحلم الجورجي» سيفوز في كل البلديات.

وقال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي: «أهنئ الجميع بفوزنا في الجولة الثانية، لقد فزنا في كل المدن»، من جهتها، أعطت قناة «متفاري تي في» التلفزيونية الموالية للمعارضة استنادًا إلى استطلاعات أخرى أجرتها أيضًا عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، نتائج معاكسة وأفادت بأن «حزب الاتحاد الوطني» في الصدارة. ودعا زعيم الحزب، نيكا ميليا، المراقبين إلى «الدفاع عن التصويت في مراكز الاقتراع» ومنع التزوير أثناء إجراء الفرز.

وخلال الأسبوع دعا غاريباشفيلي الناخبين إلى التصويت لصالح الحلم الجورجي، واصفًا الحركة الوطنية بأنها «قوة مناهضة للدولة ومعادية للوطن».

واعتبر ساكاشفيلي في بيان نقله محاموه، صباح السبت، أن تصويت اليوم كان «حاسمًا للديمقراطية الجورجية»، وأعلنت السلطة فوزها بعد الدورة الأولى في 2 أكتوبر، فيما تحدثت المعارضة عن تزوير اتهامات نقلتها بشكل خاص منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أفاد مراقبوها بـ«حصول عمليات ترهيب وشراء لأصوات ناخبين وضغوط على المرشحين والناخبين».

وأدى سجن ساكاشفيلي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي بدأت مع الانتخابات التشريعية العام الماضي، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي فاز بها حزب الحلم الجورجي بفارق ضئيل، واعتبرتها المعارضة مزورة، وأثار رئيس الوزراء أخيرًا احتجاجات كبيرة عندما أوضح أنه يتعين على الحكومة اعتقال ساكاشفيلي لأنه رفض الانسحاب من السياسة، ويتهم الحزب الحاكم بانتظام باستخدام القضاء لمعاقبة المعارضين والصحفيين.