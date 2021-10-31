مسؤول إيراني يلمح إلى ضلوع أميركي وإسرائيلي في استهداف محطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 12:01 مساء
محطة وقود مغلقة في العاصمة طهران. (الإنترنت)

ألمح مسؤول إيراني كبير إلى ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوتين اللدودتين للجمهورية الإسلامية، في الهجوم السيبراني الذي عطل محطات الوقود مطلع الأسبوع الحالي.

وقارن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي ليل السبت، من الناحية «التقنية» بين الهجوم الجديد الذي وقع الثلاثاء، وهجومين سابقين «نفذهما بلا شك أعداؤنا، الولايات المتحدة والنظام الصهيوني»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «حللنا الحادثين السابقين، ذاك الذي طال نظام السكك الحديد، والذي طال ميناء الشهيد رجائي، وخلصنا الى أنها (الهجمات الثلاث) كانت متشابهة» إلى حد كبير.
وأعلنت وزارة الطرق، في يوليو الماضي، تعرضها لـ«اختلال» إلكتروني ترافق مع اضطراب واسع في حركة القطارات تسبب بـ«فوضى غير مسبوقة»، وفق ما أفادت في حينه وكالة «فارس».

وفي مايو 2020، تحدثت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية عن وقوف إسرائيل خلف هجوم معلوماتي طال ميناء الشهيد رجائي المطل على مضيق هرمز، وذلك ردًّا على ما قالت الجريدة إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية.

وأدى هجوم الثلاثاء إلى تعطل النظام الذكي المخصص لتشغيل مضخات محطات وقود، الذي يعمل باستخدام بطاقات إلكترونية. وتتيح هذه البطاقات الحصول على حصة شهرية من الوقود المدعوم، على أن يتم دفع ثمن الكمية المعبأة (مدعومة كانت أم بالسعر العادي) ببطاقات مصرفية.

ودعا مسؤولون إيرانيون إلى ضرورة تعزيز الدفاعات الإلكترونية لمواجهة هجمات من هذا النوع بشكل استباقي.

ووفق ما نقلت وكالة «إيرنا» الرسمية السبت، أُعيد وصل نحو 3200 محطة لتوزيع الوقود، من أصل إجمالي عدد المحطات الذي يناهز 4300، بالنظام الإلكتروني. أما المحطات الأخرى فتقوم بتزويد المركبات بالمحروقات، لكن وفق السعر «الحر»، وهو ضعف المدعوم.

وتعد الجمهورية الإسلامية من الدول الغنية بمصادر الطاقة، وتوفر مشتقات النفط بأسعار مخفضة ومدعومة.

ووفق تقرير لمنظمة الطاقة الدولية، تحتل إيران المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث احتياطات النفط المثبتة، وحلت خامسة العام 2020 بين دول منظمة «أوبك» المصدرة للنفط، علمًا بأن العقوبات الأميركية تؤثر بشكل كبير على صادرات النفط الإيراني. وشكلت إيران في الأعوام الماضية هدفًا لعدد من محاولات الهجمات المعلوماتية.

«ستاكسنت» والمنشآت النووية الإيرانية
وتعود إحدى أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر 2010، حين ضرب فيروس «ستاكسنت» منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. كما اتهم عدد من الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بتدبيره. ومنذ فيروس «ستاكسنت»، تتبادل إيران من جهة، والحليفتان الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، الاتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية.

 

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