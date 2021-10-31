انطلاق الانتخابات اليابانية وسط وعود المحافظين بـ«بداية جديدة»

ناخبة تدلي بصوتها في طوكيو في انتخابات عامة في اليابان، 31 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

يدلي الناخبون في اليابان بأصواتهم، الأحد، في اقتراع عام يأمل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في كسب تأييد جمهور أنهكه وباء «كوفيد-19» عبر وعود بالإنفاق في إطار سعي المحافظين إلى بداية جديدة. ويبلغ عدد المرشحين لمجلس النواب 1051، مرشحًا، وسجلت نسبة المقترعين 11.3% حتى الساعة 11 بتوقيت طوكيو، أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن الانتخابات العامة الأخيرة في 2017، حسب وكالة «فرانس برس».

وتولى كيشيدا قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي قبل شهر بعد استقالة يوشيهيدي سوغا من منصبه الذي شغله لمدة عام واحد فقط، بسبب استياء اليابانيين من إدارته لأزمة «كوفيد-19»، وبعد موجة حادة للوباء أدت إلى تنظيم أولمبياد طوكيو بلا جمهور، تراجع عدد الإصابات ورُفع الجزء الأكبر من القيود.

ويرى محللون أن ذلك قد يخفف من شعور بعض الناخبين بالإحباط. لكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يحكم منذ خمسينات القرن الماضي بلا انقطاع تقريبًا، قد يخسر مقاعد ويواجه مشكلة في الإبقاء على أغلبيته في مجلس النواب. وتعهد كيشيدا (64 عامًا) بتبني حزمة إجراءات تحفيزية جديدة بقيمة عشرات التريليونات من الين لمواجهة تأثير الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما تحدث عن خطط لتوزيع أكثر عدالة للثروة في ظل ما سماه «رأسمالية جديدة»، مع أن تفاصيلها ما زالت غامضة حتى الآن.

الناخب الياباني و«كوفيد»

وأكد ناخبون في طوكيو لوكالة «فرانس برس» أن أزمة كوفيد تشكل عاملًا مهمًّا في قرارهم. وقالت شيهيرو ساتو (38 عامًا) وهي ربة منزل وأم لطفل إن «الاقتصاد يعاني بسبب فيروس كورونا، لذلك أجريت مقارنة بين ردود فعل السياسيين». أما الموظفة المتقاعدة تيرويو كانيكو (76 عامًا) فقد أكدت أنها «تركز على سياسات مكافحة الفيروس، وتريد أيضًا أن تقول شيئًا للحكومة القائمة منذ فترة طويلة بشأن طريقتها التعسفية في اتخاذ القرار».

لكن المهندس هيروياسو أونيشي (79 عامًا) قال إنه يشعر بقلق أكبر من «التهديد العسكري من قبل الصين». وقال ستيفان أنجريك كبير الاقتصاديين في مجموعة «موديز أناليتيكس» إن الناخبين البالغ عددهم 106 ملايين في اليابان «ليسوا متحمسين كثيرًا بشأن رئيس الوزراء الجديد».وأضاف أن «كيشيدا يواجه رياحًا معاكسة بسبب تقييم ضعيف لأدائه ومعارضة أكثر تنظيمًا لكن تحسن وضع «كوفيد-19» والتوقعات الاقتصادية هما عاملان يصبان في مصلحته».

وفي العقود الأخيرة توزعت الأصوات المعارضة للحزب الديمقراطي الليبرالي على الأحزاب المعارضة الكبرى. لكن في هذه الانتخابات، عززت خمسة أحزاب متنافسة التعاون في محاولة لتعزيز موقعها.