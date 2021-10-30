كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتلقى الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19. (أ ف ب)

تلقت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الجرعة المعززة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»، السبت، لتشجيع الأشخاص المؤهلين على فعل الشيء نفسه.

وقالت عن اللقاح قبل تلقي الجرعة الثالثة على يد أحد أعضاء الفريق الطبي في البيت الأبيض: «قلنا ذلك منذ البداية: إنه آمن ومجاني»، وفق «فرانس برس».

الخروج من الوباء

وأضافت: «إن الغالبية العظمى، أكثر من 90% من الأشخاص في العناية المركزة أو الذين يتوفون بسبب كوفيد-19، لم يتلقوا اللقاح، لذا لنتطعم كي نخرج من هذا الوباء». وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 745 ألف وفاة جراء «كوفيد-19»

وكانت هاريس (57 عامًا) تلقت الجرعة الأولى في ديسمبر 2020، والثانية في يناير 2021، بحسب البيت الأبيض.

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وقالت الرئاسة الأميركية إنها «تلبي معايير الجرعة المعززة» لأنها تعتبر «شخصًا معرضًا للإصابة بـ«كوفيد-19» نظرًا لوظيفتها» التي تتطلب السفر المتكرر ومقابلة عديد الأشخاص.

الجرعة المعززة

وتمثل الجرعة المعززة من لقاح «موديرنا» نصف الجرعة المعتادة (50 ميكروغرامًا مقابل 100 للحقنتين الأوليين).

وتلقى الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 78 عامًا، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، في حدث نقلت شبكات التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء بهدف تشجيع الأميركيين المخولين تلقي هذه الجرعة المعززة على فعل ذلك.

وتم تطعيم نحو 80% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ونحو 70% جرعتين، فيما تلقى 9% جرعة معززة منذ تمت الموافقة عليها في سبتمبر.