بيان أميركي-أوروبي مشترك يبدي «قلقا كبيرا ومتناميا» حيال إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 05:51 مساء
العلم الإيراني. (الإنترنت)

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، السبت، عن «قلقها الكبير والمتنامي» حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى «تغيير موقفها» إثر اجتماع لقادة هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وأوردت الدول الأربع، في بيان مشترك، «نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكنًا التوصل سريعًا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وُقِّعت في 2015 من جانب إيران وست قوى كبرى بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني محصورًا على المدى البعيد بأغراض مدنية تمهيدًا لرفع العقوبات»، مؤكدة أن «هذا الأمر لن يكون ممكنًا إلا إذا غيرت إيران موقفها»، وفق «فرانس برس».

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