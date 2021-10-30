دعوة بابا الفاتيكان لزيارة الهند.. هل تنهي اضطهاد الأقليات الدينية؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 03:02 مساء
البابا فرنسيس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الفاتيكان، 30 أكتوبر 2021. (فرانس برس)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، البابا فرانسيس لزيارة بلاده، في بادرة ودية تجاه الزعيم الروحي لـ1.3 مليار كاثوليكي من زعيم دولة تقطنها غالبية هندوسية، وتواجه اتهامات باضطهاد الأقليات الدينية.

وكتب مودي على حسابه على «تويتر» بعد لقاء البابا فرانسيس: «كان اللقاء وديًا للغاية مع البابا فرنسيس. أُتيحت لي الفرصة لمناقشة العديد من المواضيع معه ودعوته أيضًا لزيارة الهند»، حسب وكالة «فرانس برس». 

واستُقبل رئيس الوزراء الهندي الذي تُتهم حكومته القومية الهندوسية بانتظام باضطهاد الأقليات الدينية، في الفاتيكان من قبل مجموعة من الحرس السويسري.

علاقات ودية بين بابا الفاتيكان ومودي
وقال الفاتيكان في بيان مقتضب إن لقاء البابا مع ناريندرا مودي تمحور على «العلاقات الودية» بين الهند والكرسي الرسولي.

وفي رسالة نُشرت الجمعة عشية وصول رئيس الوزراء الهندي إلى الفاتيكان، وجه المجلس الحبري للحوار بين الأديان «لأصدقائه الهندوس الأعزاء (...) أحر التحيات»، بمناسبة عيد الأنوار الديني الهندوسي الذي يقام مطلع نوفمبر.

وكانت جلسة السبت أول لقاء بين البابا وناريندرا مودي. وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا قبل يومين، إن اللقاء مهم للغاية.

ويقول مسؤولون دينيون إن التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية في الهند، حيث تغلب الهندوسية يزدادان منذ تولي الحزب القومي الهندوسي (بي جي بي) الذي يترأسه ناريندرا مودي، السلطة العام 2014.

ويستهدف العنف خصوصًا مسلمي الهند الذين يشكّلون 14% من السكّان، إلا أن المسيحيين (2% من السكان) يتعرضون له أيضًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: تركيا من الدول الأعلى خطورة بالنسبة للسفر بسبب إصابات «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت
ليبيا
«غرينبيس» تقترح منع الرحلات الجوية حين يكون لها بدائل بالقطار
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المعركة الأكبر للمتعافين من «كورونا»