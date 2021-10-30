مجموعة العشرين تلتزم بتطعيم 70% من سكان العالم قبل يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 02:26 مساء
ممرضة أميركية تعدّ جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في لوس أنجلوس، أغسطس 2021 (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا أن «مجموعة العشرين للمالية والصحة» وافقت على الالتزام بتطعيم 70% من سكان العالم ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول منتصف العام المقبل.

ووافقت المجموعة على تشكيل فريق عمل دائم، ترأسه في السنة الأولى إيطاليا، وإندونيسيا الرئيس الدوري القادم لمجموعة العشرين بشأن إيصال اللقاحات المصادة لوباء كوفيد-19 في العالم، حسب وكالة «آكي» الإيطالية. 

وقال سبيرانتسا بعد ختام اجتماع وزراء المجموعة، عشية قمة العشرين، «تشاطرنا الحاجة إلى تعزيز حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم، والالتزام بالوصول إلى 40% من سكانه لتطعيمهم بحلول نهاية العام و70% بحلول منتصف العام 2022». وأوضح أن اللقاح «لا يمكن أن يكون امتيازًا ولكن حق لجميع دول العالم».

وتابع: «وبالنسبة للأموال المتاحة لهذه العملية، فكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم، هناك التزام من جميع دول مجموعة العشرين بالتدخل بدعم اقتصادي قوي للغاية. وسيتم استثمار المبالغ اللازمة للتطعيم، فلم يعد من الممكن اعتبار الصحة عبئاً ماليًا؛ بل استثمار كبير».

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