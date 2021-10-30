السجن 26 عاما لمعتقل في غوانتانامو

مدخل المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية بجزيرة كوبا، (أ ف ب)

روى باكستاني معتقل في سجن غوانتانامو الأميركي تفاصيل التعذيب والاغتصاب الذي تعرض له من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» على مدى ثلاث سنوات، خلال محاكمته أمام محكمة عسكرية قضت بسجنه الجمعة، 26 عامًا. ولم يحجب مجيد خان (41 عامًا) مرسال تنظيم القاعدة السابق، أي تفصيل أمام القضاة العسكريين. فروى لهم الخميس أنه تعرض للضرب واعتُدي عليه جنسيًا في باكستان وأخضع لتقنية الإيهام بالغرق بعد إلقاء القبض عليه في باكستان العام 2003، وفق وكالة «فرانس برس».

ويدعم تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي حول استخدام وكالة سي آي إيه للتعذيب بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، شهادته هذه، لكنه أول معتقل يسمح له بأن يروي علنًا التعذيب الذي تعرَّض له من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية.

ففي رسالة من 39 صفحة تُليت على الحضور، روى مجيد خان الذي ترعرع في باكستان قبل أن يهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة، أنه عُلِّق بسلاسل على مدى أيام متتالية عاريًا ومن دون طعام في زنزانات من دون نوافذ في سجون سرية للـ«سي آي إيه» في دول مجهولة.

وقد نقل بين العامين 2003 و2006 إلى أماكن سرية مختلفة. وتحدث عن عمليات استجواب وحشية مع وضعه وهو ملثم الوجه في مغطس يحوي مياهًا مثلجة مع إبقاء رأسه تحت الماء إلى حين يتكلم. وأوضح «كانوا يكيلون الضربات إلى أن أرجوهم التوقف. الأسوأ من ذلك هو عدم معرفة متى سيبدأ الضرب ومن أين سيأتي».

التعاون لم يوقف التعذيب من «سي آي إيه»

وهدده مستجوبوه بالاقتصاص من عائلته في الولايات المتحدة وباغتصاب شقيقته. وكسرت نظارته مؤكدًا أنه شبه أعمى من دونها. وأكد «انتظرت ثلاث سنوات للحصول على نظارات أخرى».وكان يجد نفسه في حالة ضياع بعد حرمانه من النوم لعدة ليالٍ متتالية. ويوضح «أذكر أني أصبت بالهذيان وبأني رأيت بقرة وسحلية ضخمة. فقدت أي اتصال بالواقع». وأرغم على تلقي الغذاء عبر فتحة الشرج من خلال أنبوب عندما أضرب عن الطعام، ما ترك ندوبًا دائمة. وقد أدخل أنبوب ري في فتحة الشرج أيضًا لمعالجته من الجفاف على ما قيل له. ويوضح «اغتصبني أطباء السي آي إيه. فعندما كنت مكبلا أدخلوا الأنابيب وأشياء أخرى في شرجي».

وجند مجيد خان من قبل أفراد من عائلته ينتمون إلى تنظيم القاعدة خلال زيارة له لباكستان. وأدلى باعترافات بعد أيام قليلة على إلقاء القبض عليه في الخامس من مارس 2003 في كراتشي. وأقر أنه شارك في محاولة اغتيال الرئيس الباكستاني وأنه سلم مبلغ 50 ألف دولار إلى عناصر في تنظيم القاعدة في إندونيسيا لتمويل اعتداء على فندق. أضاف مجيد خان «في كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب كنت أقول لهم ما كنت أظن أنهم يريدون سماعه. كنت أكذب لكي يوقفوا العنف، لكن «كلما تعاونت وتكلمت زاد التعذيب».

فظائع الإدارة الأميركية باسم «الأمن القومي»

وقالت كاتيا حيستين إحدى محاميات مجيد خان «كلام مجيد القوي يعري الفظائع المدمرة التي ارتكبتها حكومتنا باسم الأمن القومي». وأضافت «برنامج السي آي إيه كان فاشلا وينتهك مبادئنا الديمقراطية ودولة القانون».

انتقل مجيد خان في سن السادسة عشرة إلى بالتيمور على بُعد خمسين كيلومترًا من واشنطن حيث تعلم الإنجليزية في محطة الوقود التي يملكها والده قبل أن يتابع دراسته في مدرسة محلية. وحصل على حق الحديث علنًا عما تعرض له عندما قرر الاعتراف بالتهم الموجهة إليه العام 2012 وأكد انه يندم على أفعاله.

وأوضح «أنا معتقل منذ عشرين عامًا تقريبًا انفراديًا، لقد دفعت الثمن غاليًا. أنا أنبذ القاعدة وأنا نادم على الإرهاب». لكنه قال أمام المحكمة إنه غير حاقد على الذين عذبوه.وأكد «سأشعر بالسكينة عندما أسامح نفسي وأسامح الآخرين على الأذية التي ألحقوها بي. أقول للذين عذبوني: أنا أسامحكم جميعا». وحكمت عليه هيئة المحلفين بالسجن 26 عامًا على ما قال ناطق باسم المحكمة العسكرية. لكن بموجب اتفاق أُبرم سابقًا مع القاضي عندما اعترف بالتهم الموجهة إليه، يمكن الإفراج عنه اعتبارًا من العام المقبل.