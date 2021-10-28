مجموعة «فيسبوك» تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 08:49 مساء
زوكربيرغ إلى جانبه الشعار الجديد للمجموعة المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. (الإنترنت)

أعلن رئيس مجموعة «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس، تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى «ميتا» لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وفق وكالة «فرانس برس»

واختار مؤسس شبكة «فيسبوك» التي اتهمتها موظفة سابقة بأنها تغلّب الربح المادي على سلامة المستخدمين، اسم «ميتا» الذي يعني باللغة اليونانية القديمة «ما بعد» ليظهر أن «ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها».

وفي 18 أكتوبر الجاري، أكد زوكربيرغ أن الشركة تعتزم توظيف عشرة آلاف شخص من دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة للعمل على تطوير عالم «ميتافيرس» الرقمي الموازي.

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ويشكل الـ«ميتافيرس»، وهي كلمة تجمع كلمتي «ميتا» و«يونيفرس» بالإنجليزية، أي «الكون الفوقي»، نوعًا من البديل الرقمي للعالم المادي، يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، بحسب مقال كتبه نيك كليغ وخافيير أوليفان، المسؤولان الكبيران في المجموعة على مدونة متخصصة، بحسب «فرانس برس».

ومن المفترض أن يتيح الـ«ميتافيرس» زيادة التفاعلات البشرية عبر الإنترنت من خلال تحريرها من القيود المادية، بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز خصوصًا، فهو يمكن أن يوفر مثلًا إمكان الرقص في ملهى ليلي مع أشخاص على بعد آلاف الكيلومترات، وشراء أو بيع سلع أو خدمات رقمية لم يتم بعد اختراع الكثير منها.

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