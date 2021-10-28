بايدن يقدم خطة اقتصادية تتضمن «أكبر استثمار» في التاريخ الأميركي لمواجهة أزمة المناخ

الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، خطته الاقتصادية الرامية لمواجهة أزمة البيئة والانفاق الاجتماعي، معلنًا أن مشروع الخطة يتضمن «استثمار هو الأكبر على الإطلاق لمواجهة أزمة المناخ» وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح بايدن الخطوط العريضة لخطته التي خفضت نصف كلفتها إلى 1750 مليار دولار وتتضمن سلسلة إجراءات بقيمة 550 مليار دولار للسماح بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 بنسبة تراوح بين 50 و52% مقارنة بمستويات 2005.

ووصف بايدن خطته التي قدمها إلى الكونغرس اليوم بأنها «خطة تاريخية» تلحظ نفقات بمليارات الدولارات بهدف اتخاذ تدابير اجتماعية وبيئية. وقال: «أظن أن لدينا إطارًا لخطة اقتصادية تاريخية. أعلم أن لدينا إطارًا لخطة اقتصادية تاريخية. إنه إطار سيوفر ملايين الوظائف ويعزز الاقتصاد ويشكل استثمارا في أمتنا وشعبنا».