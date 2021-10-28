منذ أزمة الغواصات.. أول اتصال بين ماكرون ورئيس وزراء أستراليا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر، إثر الإعلان عن شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا نسفت صفقة غواصات فرنسية مع كانبيرا، حسب قصر الإليزيه.

وأكد الإليزيه أن رئيس الدولة الفرنسية أشار إلى أنه «يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تُجسِّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، وفق وكالة «فرانس برس».