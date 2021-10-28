زعيمة تايوان واثقة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة

مقاتلات إف-16 الأميركية في تايوان. (الإنترنت)

أعربت رئيسة تايوان تساي انغ-وين عن ثقتها التامة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة، في حال شنت الصين هجومًا عسكريًا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، بُثت الأربعاء.



وقالت تساي: «لدي ملء الثقة» بأن القوات الأميركية سوف تقدم المساعدة للدفاع عن تايوان، مشددةً على التعاون الواسع في شتى المجالات «مع الولايات المتحدة الذي يهدف إلى زيادة القدرات الدفاعية» للجزيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرّح الأسبوع الماضي بأن بلاده مستعدة للدفاع عن تايوان ضد أي غزو صيني، لكن البيت الأبيض سرعان ما تراجع عن هذه التصريحات، فيما بدا وكأنه محاولة لانتهاج استراتيجية الغموض بشأن ما إذا كانت واشنطن ستأمر بتدخل عسكري أم لا في حال أقدمت الصين على ذلك.