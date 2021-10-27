قرداحي ينفي أي موقف عدائي من السعودية.. وميقاتي: «تصريحاته لا تعكس موقف الحكومة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 08:23 مساء
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. (الإنترنت)

نفى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الأربعاء، اتخاذ أي موقف عدائي تجاه السعودية ، وقال إن التعليقات التي أدلى بها حول حرب اليمن صدرت بصورة شخصية قبل انضمامه لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأضاف قرداحي في تصريحات بثها التلفزيون: «للذين يطالبون باستقالتي أقول إنني جزء من حكومة متماسكة، ولا يمكنني اتخاذ القرار بمفردي»، بحسب إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

 لا تعكس موقف الحكومة
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن التعليقات التي أدلى بها قرداحي بحكومته انتقد فيها التدخل العسكري السعودي في اليمن لا تعكس موقف مجلس الوزراء. 

وأضاف ميقاتي أن «رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف».

استدعاء السفراء
واستدعت وزارات الخارجية التابعة للسعودية والإمارات والكويت والبحرين السفراء اللبنانيين لديها للاحتجاج على تصريحات اعتبرتها «مسيئة»، أدلى بها وزير الإعلام اللبناني بشأن حرب اليمن.

وتعرضت العلاقات بين السعودية ولبنان للاختبار في وقت سابق هذا العام، عندما قال وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، إن الدول الخليجية مسؤولة عن صعود تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

علاقات قوية
وقدم وهبة استقالته بسبب تلك التعلقيات في مايو. وكانت السعودية حظرت في أبريل دخول الفاكهة والخضراوات من لبنان بدعوى استخدام الشحنات في تهريب المخدرات. وكان للحظر تأثير شديد على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني.

بالفعل تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث. وتعهدت وزارة الداخلية بالعمل مع السعودية لتعزيز الأمن.

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وأدلى وزير الداخلية اللبناني باسم مولوي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بتصريح بعد ما ثار من جدل حول تصريحات قرداحي إذ أكد على العلاقات القوية بين البلدين وتلاه بيان لوزير الخارجية.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج في بيان الأربعاء عن رفضه التام لتصريحات قرداحي مضيفا أنها تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

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