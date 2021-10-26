السودان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

سوداني لفّ نفسه بعلم بلاده يرفع شارة النصر قرب إطارات مشتعلة خلال تظاهرة. (أ ف ب)

أطلقت قوات الأمن، مساء الثلاثاء، غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للعسكريين كانوا يغلقون شارعًا رئيسيًّا في منطقة بري بشرق الخرطوم، بحسب ما أكد شهود لـ«فرانس برس».

ومنذ أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، انقلابه على شركائه المدنيين في المؤسسات الانتقالية التي شكِّلت عقب إطاحة عمر البشير في 2019، نزل متظاهرون مناهضين للجيش إلى الشوارع للمطالبة بتمكين المدنيين من السلطة. وحاولت قوات الأمن إزالة متاريس من الحجارة وجذوع شجر وضعها المتظاهرون لغلق الشارع، الا أن المتظاهرين أعادوها مرة أخرى، وفق «فرانس برس».