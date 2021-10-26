يوتيوب تعلق العمل بقناة الرئيس البرازيلي

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا، 22 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

علّقت منصّة يوتيوب، الإثنين، أنشطة قناة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لمدة أسبوع، بعد إزالتها مقطع فيديو ذكرَ فيه معلومات غير صحيحة تربط لقاح فيروس «كورونا المستجد» بالإيدز.

وقال موقع يوتيوب في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، الثلاثاء: «أزلنا مقطع فيديو من قناة جاير بولسونارو، لانتهاكه السياسات المتعلقة بالتضليل الطبي الخاصة بنا بشأن كوفيد-19، من خلال ادّعائه بأنّ اللقاحات لا تُقلّل من خطر الإصابة بالمرض، وأنها تسبب أمراضًا معدية أخرى».

وهذه هي المرة الثانية التي ينتهك فيها الرئيس «معايير» للمنصة. وهذه المرة، لن يتمكن خلال الأيام السبعة المقبلة من نشر أي مقاطع فيديو جديدة أو إجراء بث مباشر، وفقًا لقواعد المنصّة. ولا تزال بقية مقاطع الفيديو الخاصة به على القناة التي يشترك بها 3.5 ملايين شخص، متاحة على موقع يوتيوب.

- البرازيل: الرئيس يواجه اتهامات حول إدارته أزمة «كورونا»

والإثنين، حذفت شبكتا التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» و«إنستغرام»، المنتميتان إلى المجموعة نفسها، الفيديو للسبب نفسه.

وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث بشكل مباشر، الخميس الماضي، يذكر بولسونارو شائعة مفادها أن تقارير رسمية للحكومة البريطانية «تشير» إلى أن الأشخاص الملقّحين بالكامل يُطوّرون فيروس الإيدز «أسرع بكثير مما كان متوقعًا»، وهو ما نفته الحكومة البريطانية.

من جهتها أكدت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، السبت، في بيان أنه «لا توجد أي علاقة معروفة بين أيّ لقاح ضد كوفيد-19 وتطوُّر متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)».