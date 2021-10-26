سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 09:40 صباحا
[إجراء فحص للكشف عن كورونا لطفل في مدينة بوتين، بمقاطعة فوجيان بشرق الصين في 13 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

فرضت السلطات الصينية، الثلاثاء، إغلاقا على مدينة لانتشو التي تعد أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس «كورونا»، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وتأتي القيود في وقت سجّلت الصين 29 إصابة محلية جديدة، بينها ست حالات في لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو (شمال غرب)، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤولون في لانتشو إن «دخول وخروج السكان» سيخضع لضوابط صارمة وسيقتصر على جلب الأساسيات أو العلاج الطبي. وجاء في بيان  للسلطات «على التجمّعات السكنية بكل أشكالها تطبيق إدارة مغلقة».

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وتضاف القواعد الأخيرة إلى أوامر عزل منزلي فرضت على عشرات آلاف السكان في شمال الصين، حيث تم الحد من إمكانية زيارة المواقع السياحية، فيما صدرت توجيهات للسكان بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة.

ويذكر أن موجة الإصابات الأخيرة في الصين مرتبطة بتفشي المتحورة «دلتا» شديدة العدوى، إذ بلغت حصيلة الإصابات جرّاء الموجة الأخيرة أكثر من مئة حالة في غضون أسبوع.

وحذّر مسؤولون صحيون من احتمال ظهور إصابات جديدة مع تكثيف الفحوص في الأيام المقبلة لمكافحة موجة الإصابات التي قيل إنها على صلة بمجموعة من سياح الداخل.

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